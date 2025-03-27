В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре
В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу после столкновения с другой машиной, в результате чего пострадали пять человек, включая двоих детей. Об этом 27 марта сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля совершил неразрешенный маневр разворота и создал помеху транспортному средству на встречном движении.
«В результате аварии четыре пешехода и водитель Chery осмотрены медиками на месте. Водитель от госпитализации отказался, остальных пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницы для дополнительного обследования и необходимого лечения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. В ведомстве также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
В Новосибирске 27 марта произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний водитель BMW. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на перекресток при запрещающем сигнале светофора, допустив таким образом столкновение с автомобилем марки Hyundai. Двое пассажиров Hyundai скончались на месте ДТП. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.