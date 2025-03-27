Десять мостов отремонтируют в Красноярском крае до конца года
В Красноярском крае в 2025 году планируют сдать в эксплуатацию десять отремонтированных мостов. Об этом сообщает краевое управление автомобильных дорог.
Общая протяженность ремонтируемых переправ составляет 316 м. Все они входят в региональную дорожную сеть и будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уже ведутся работы на переправе через реку Большой Кантат на 115-м км автодороги Красноярск – Енисейск, также стартовал капремонт мостов через реки Малая Акша и Акша на 40-м и 42-м км дороги Иланский – Росляки, рассчитанный на два года. Завершаются работы на мосту через реку Ентаулька на 19-м км трассы Большая Мурта – Михайловка – Красные Ключи.
«Кроме того, планируется включить в перечень работ реконструкцию мостов через реки Сейба и Средняя Сейба на 210-м и 220-м км автодороги «Саяны» в Курагинском районе. Сейчас деревянные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии», — рассказал глава профильного управления Андрей Журавлев.
Реконструкция переправ предусматривает замену деревянных сооружений на железобетонные. Подрядчика на работы определят после весенней корректировки бюджета. Объекты планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем сезоне.
Всего в нацпроект включены 16 мостовых сооружений, расположенных в Красноярском крае. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в 2025 году на работы направят 706 млн рублей.