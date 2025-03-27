Территорию острова Татышев в Красноярске очистят от аварийных деревьев
На острове Татышев в Красноярске в 2025 году планируют снести аварийные деревья. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на администрацию Татышев-парка.
Работы пройдут для обеспечения безопасности пешеходов, уверяют в администрации. После сноса на территории высадят 60 крупных деревьев. Еще несколько зеленых насаждений пересадят ближе к центральным аллеям.
Гостей Татышев-парка также предупреждают о запланированных работах по обрезке насаждений и приданию им формы, помогать в которых будет спецтехника.
Ранее в марте сообщалось, что в центре Красноярска в 2025 году благоустроят четыре улицы. На них находится большая часть исторических зданий. Обновление в рамках подготовки к 400-летию города ждет улицы Каратанова, 9 Января, Дзержинского и Перенсона.