ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян

Быстрорастущие доходы россиян могут стать причиной кредитной «перегрузки». Об этом 27 марта сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Из его доклада следует, что за три прошедших года доходы выросли у 65% семей, причем у пятой части — в 1,5 раза.

«Это же может приводить их к решениям о более избыточном объеме того же кредитования, чем если бы эти ожидания были более сдержанными», — заявил Заботкин, его выступление опубликовано на сайте Центробанка.

По его словам, подобная тенденция может быть фактором риска, так как граждане могут и в дальнейшем ждать аналогичного темпа роста доходов, что может приводить к необоснованным решениям, в том числе в вопросе готовности брать на себя дополнительную долговую нагрузку, добавила «Газета.Ru».

ЦБ РФ 10 марта сообщил, что с 1 апреля получит полномочия по установке лимитов на ипотечное и автокредитование.

До этого, 27 февраля, председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ ожидает роста ипотечного кредитования в стране на 5% в 2025 году. Кроме того, Банк России предполагает, что в течение года динамика потребительского кредитования будет находиться в рамках от спада на 1% до увеличения на 4%.