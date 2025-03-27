Дело о контрабанде леса на 1 млн рублей передали в суд в Приморье
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, который обвиняется в контрабанде лесоматериалов в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Следствие полагает, что мужчина вступил в сговор с ранее судимым жителем села Чугуевка. Через фиктивную юридическую фирму они организовали перемещение древесины через таможенную границу, используя поддельные декларации.
Стоимость контрабандной древесины превысила 1 млн рублей. Ее успели изъять, отмечают в прокуратуре.
Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегических важных ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») завершено. Материалы переданы в Артемовский городской суд для рассмотрения.
Как уточняет ИА PrimaMedia, в отношении жителя села Чугуевка уголовное дело выделено в отдельное производство.
В феврале сообщалось, что в Забайкалье завершили расследование уголовного дела о контрабанде более 6 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму более 49 млн рублей, в котором обвиняется 52-летний гражданин одной из стран Восточной Азии, имеющий опыт экспорта стратегически важных ресурсов. В преступную деятельность иностранец вовлек двух россиян.