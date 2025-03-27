Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин выразил уверенность в росте объема перевозок по Севморпути до 100 млн т к 2030 году
Армия
ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Мир
Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Общество
В СК возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в Египте
Мир
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
Мир
Губернатор Красного моря заявил о наличии лицензии у затонувшего батискафа
Общество
Путин предложил создать центр по изучению вечной мерзлоты
Пресс-релизы
Иран представит работы известных современных художников на ярмарке «Арт Россия»
Общество
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах РФ
Мир
СМИ узнали об ущербе в €11 млрд для Германии из-за тарифов США на автомобили
Мир
Венгрия надеется на принятие США исключения из санкций для АЭС «Пакш-2»
Общество
Путин заявил о стремлении РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике
Мир
Макрон анонсировал размещение французских и британских военных на Украине
Мир
Молдавский оппозиционер заявила о незаконно вынесенном ей запрете покидать Молдавию
Мир
В Кремле сообщили об отсутствии точной даты следующих переговоров между РФ и США
Армия
Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки «Пермь»
Мир
Чехия в 2025 году отправит Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов

Дело о контрабанде леса на 1 млн рублей передали в суд в Приморье

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, который обвиняется в контрабанде лесоматериалов в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что мужчина вступил в сговор с ранее судимым жителем села Чугуевка. Через фиктивную юридическую фирму они организовали перемещение древесины через таможенную границу, используя поддельные декларации.

Стоимость контрабандной древесины превысила 1 млн рублей. Ее успели изъять, отмечают в прокуратуре.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегических важных ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») завершено. Материалы переданы в Артемовский городской суд для рассмотрения.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в отношении жителя села Чугуевка уголовное дело выделено в отдельное производство.

В феврале сообщалось, что в Забайкалье завершили расследование уголовного дела о контрабанде более 6 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму более 49 млн рублей, в котором обвиняется 52-летний гражданин одной из стран Восточной Азии, имеющий опыт экспорта стратегически важных ресурсов. В преступную деятельность иностранец вовлек двух россиян.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025