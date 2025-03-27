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Bloomberg сообщило о стремлении США к контролю над ресурсами Украины

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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США стремятся взять под контроль все крупные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, а также подрывают заявку страны на членство в Евросоюз (ЕС). Об этом 27 марта заявило агентство Bloomberg.

«Администрация Трампа требует права первого предложения на инвестиции во все инфраструктурные и природные проекты», — сообщает издание.

Агентство считает, что в случае принятия соглашения о партнерстве Соединенные Штаты смогут контролировать инвестиции в таких проектах Украины, как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добыча критически важных полезных ископаемых.

Уточняется, что США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», которые предоставили Украине после начала конфликта в феврале 2022 года, как свои вложения в инвестиционный фонд. Это, в свою очередь, означает, что администрация Трампа обязует Киев внести оплату за военную и экономическую поддержку, которую предоставил Вашингтон, до того, как Украина получит средства из фонда партнерства.

Возможно, на соглашение страна ответит уже на этой неделе, добавляет агентство. По мнению издания, по итогу киевскому правительству придется переводить в фонд 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры. США же смогут законно претендовать на всю прибыль плюс 4% годовых, пока инвестиции не окупятся. Сделка также предполагает запрет Киеву на продажу важнейших минералов страны «стратегическим конкурентам» Соединенных Штатов, уточнило Bloomberg.

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Ранее в этот же день стало известно о новых условиях договора между Украиной и США по ископаемым. Он охватывает все полезные ресурсы, включая нефть и газ, по всей территории страны. Договор по новому проекту США не имеет срока и гарантий безопасности.

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