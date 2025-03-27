Режим повышенной готовности ввели в Тюменской области из-за паводка
В Тюменской области начал действовать режим повышенной готовности в связи с паводком. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Постановление о введении режима подписал губернатор Александр Моор. Он будет действовать для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
От паводка могут пострадать Викуловский, Ишимский, Абатский и Казанский районы, а также городской округ Ишим.
Согласно прогнозам, уровень воды в реках может превысить норму в период с 15 по 20 апреля. Половодье на реке Ишим окажется на грани рекордных значений в связи с высокими запасами воды в почвах и водохранилищах Казахстана. На реках Тобол, Тура, Тавда значительного паводка не ожидается.
В конце прошлой недели повышение уровня воды в реках зарегистрировано в Курганской области. На Тоболе вода поднялась на 6 см.