Температурные рекорды три дня подряд регистрировали в Кургане
В Кургане в течение трех дней синоптики регистрировали температурные рекорды. В выходные ожидается очередное потепление.
26 марта температура воздуха составила +12,2 градуса. В последний раз такой высокий показатель наблюдался 37 лет назад. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Погода 45».
27 марта воздух прогрелся до +12,5 градуса. Прежний рекорд был зафиксирован в 2023 году, когда потеплело до +11,1 градуса.
Согласно прогнозам, в субботу температура воздуха местами может достигнуть +16 градусов.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области в связи с потеплением и сухой погодой начался пожароопасный сезон.