Назван признак изменения позиции США относительно России

Позиция США относительно России и санкций меняется, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в четверг, 27 марта. Он назвал признаком этого начавшийся диалог между государствами.

«Сейчас идут переговоры по подключению российских банков к системе SWIFT для экспорта продовольствия и минеральных удобрений. Пока решения нет, но в США связывают его принятие с урегулированием украинского конфликта», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Ордуханяна, крайне важным является сам факт начала диалога, в том числе и в сфере финансов. Он также счел большим достижением дипломатов то, что у России появилась возможность обсуждать варианты смягчения или снятия некоторых санкций.

«Во многом американцы могут пойти на смягчение санкций в этом отношении, увидев, что Россия преодолела проблему SWIFT», — допустил он.

Ранее, 26 марта, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США допускают возможность восстановления доступа российских банков к международной системе SWIFT, если это поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта, передает НСН.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право как ослабить, так и усилить санкционное давление на Россию в зависимости от того, как будет продвигаться процесс урегулирования, сообщает 360.ru.

Глава ВТБ Андрей Костин 19 марта отметил, что SWIFT уже никому не нужна, у России и других стран есть современные системы расчетов. Однако он добавил, что экспортерам, возможно, проще рассчитываться в долларах, поэтому если санкции ослабят, то может произойти «откат к старым методам».

В январе Костин заявил, что для замены SWIFT нужны только административные решения. Он отметил, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора «Север – Юг», система СПФС, разработанная Центральным банком России (ЦБ РФ), становится всё более актуальной.