ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Российские военнослужащие нанесли удар по сосредоточению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны РФ 27 марта.
Отмечается, что российские бойцы ликвидировали живую силу противника в районе населенного пункта Олешня при помощи ракетного удара. На кадрах можно увидеть момент поражения цели.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки в курском приграничье более 190 военнослужащих. Кроме того, армия России уничтожила украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).