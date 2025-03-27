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Туристам назвали критерии выбора организатора экстремальных видов отдыха

«Турпомощь»: у организатора экстремальных видов отдыха должна быть лицензия
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Фото: РИА Новости/Ольга Смольская
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При выборе организатора экстремальных видов деятельности туристам настоятельно рекомендуется обратить внимание на несколько критериев. Об этом рассказали в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» в четверг, 27 марта.

Эксперты отметили, что рекомендуется проверять наличие у исполнителя действующей лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности и сертификатов соответствия на используемое оборудования.

«Кроме того, необходимо потребовать обязательного проведения инструктажа, включающего ознакомление с правилами техники безопасности, порядок действий в аварийных ситуациях, разъяснение потенциальных рисков, связанных с данным видом деятельности», — рассказали в ассоциации в беседе с RT.

Турист вправе отказаться от участия в случае выявления нарушений, в том числе визуальных признаков неисправности технического оборудования или отсутствия необходимой разрешительной документации и ненадлежащего проведения инструктажа, заключили в объединении.

Батискаф с россиянами на борту потерпел крушение у берегов Хургады. Что известно

О крушении батискафа с гражданами РФ на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 россиян. В результате происшествия погибли шесть россиян, среди них двое несовершеннолетних, сообщает 360.ru. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, рассказали «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.

Всего в больницы были доставлены 29 пострадавших. На борту также были граждане Египта, Индии, Норвегии и Швеции, передает НСН.

В беседе с «Известиями» туристка Екатерина рассказала о подробностях происшествия. По ее словам, вода начала поступать на батискаф «Синдбад» почти сразу после спуска людей на судно.

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