Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину расширить возможности портов в Арктике и проработать строительство новых гаваней. Об этом 27 марта он сообщил на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

Он попросил правительство определить планы по расширению мощности действующих морских портов в Арктике для повышения логистической устойчивости трансарктического коридора. Президент добавил, что необходимо установить точки арктического побережья, где должны появиться новые порты.

Он подчеркнул, что прежде всего нужно соединить морские гавани с железнодорожной сетью страны.

Путин также призвал реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Он подчеркнул значимость разработки проекта уже сейчас, чтобы открыть новые транспортные возможности для регионов Сибири, Урала и Северо-Запада России.

«Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией, — всё хорошо известно. Но думать об этом, о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги — нужно уже сейчас, сегодня», — резюмировал президент.

В этот же день Путин отметил необходимость выхода к конкретным решениям по развитию Арктики. Глава государства обратил внимание правительства, что в настоящее время еще не приняты необходимые решения и не составлена модель по развитию морских путей. Он подчеркнул, что нельзя откладывать реализацию проектов, которые важны для развития Арктического региона и России в целом.