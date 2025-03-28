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Инфекционист назвал наиболее уязвимые для туберкулеза категории населения

Врач Поздняков: люди с иммунодефицитом подвержены заболеванию туберкулезом
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Медицинские специалисты в России прогнозируют снижение общей заболеваемости туберкулезом, рассказал «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков 28 марта. Однако, по его словам, обеспокоенность вызывает рост доли пациентов с туберкулезом, вызванным множественной лекарственно-устойчивой микобактерией.

«Это явление представляет собой глобальную проблему в медицине. Увеличение случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью делает неэффективными стандартные схемы терапии, заставляя медиков разрабатывать новые экспериментальные схемы лечения», — добавил эксперт.

Врач также подчеркнул, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на ситуацию с туберкулезом в мире, вызвав рост заболеваемости и смертности. По его словам, в этот период снизился доступ к медпомощи из-за противоэпидемических мероприятий. Но в России эти показатели остались относительно стабильными.

Поздняков уточнил, что туберкулез — не болезнь исключительно социально неблагополучных слоев населения. По его словам, в настоящее время им всё чаще болеют и социально благополучные люди. Значительную долю среди заболевших составляют дети, добавил он.

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«Развитие тяжелых форм туберкулеза предотвращает правильно проведенная вакцинация БЦЖ. Иммунизация проводится однократно новорожденным детям в период с третьего по седьмой день жизни», — объяснил инфекционист.

Ревакцинация проводится детям семи лет, у которых ежегодно наблюдается стабильно отрицательная проба Манту.

«Полностью отрицательная проба Манту до семи лет указывает на то, что первичная вакцинация оказалась недостаточно эффективной и необходимый пул иммунных клеток, ответственных за борьбу с микобактерией туберкулеза, не был сформирован», — сказал Поздняков.

Основные меры профилактики туберкулеза, отметил эксперт, преимущественно немедикаментозные. К ним относятся правильное питание, минимизация стресса, полноценный сон и регулярное мытье рук.

Медикаментозные методы профилактики заболевания, по его словам, имеют вспомогательный характер и ограничиваются в основном витаминно-минеральными комплексами.

«Человек с полноценным иммунокомпетентным статусом значительно менее подвержен заболеванию туберкулезом по сравнению с людьми, имеющими иммунные дефициты. Именно поэтому одной из наиболее серьезных проблем современной фтизиатрии является сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции», — подчеркнул Поздняков.

У ВИЧ-инфицированных пациентов, имеющих выраженные нарушения иммунной системы, туберкулез часто протекает в особо тяжелых, атипичных формах с неблагоприятным прогнозом, отметил он.

Ранее, 24 марта, врач общей практики Первого клинического медицинского центра Доброграда Надежда Семина рассказала «Известиям», что весной многие люди сталкиваются с авитаминозом. Для него характерна глубокая, хроническая и сильная нехватка одного или нескольких витаминов в организме. Такое состояние может привести к серьезным нарушениям метаболизма и функций органов.

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