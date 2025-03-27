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Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций

Каллас: санкции против России наносят ущерб экономикам Центральной Азии
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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Санкции против России наносят вред Центральной Азии. Об этом 27 марта заявила журналистам глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.

«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике», — приводит ТАСС слова Каллас.

По ее мнению, это необходимо для прекращения конфликта, дополняет «Газета.Ru».

Каллас напомнила, что ЕС уже ввел 16 пакетов санкций против России, а теперь разрабатывает 17-й.

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Ранее, 10 января, гонконгская газета Asia Times сообщила, что заморозка российских активов на Западе нанесла ущерб США. Такие меры, призванные ограничить российскую торговлю, привели к обратному результату, так как в итоге они подорвали доверие к американскому долгу как к основному резервному активу.

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