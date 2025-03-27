Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Санкции против России наносят вред Центральной Азии. Об этом 27 марта заявила журналистам глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.
«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике», — приводит ТАСС слова Каллас.
По ее мнению, это необходимо для прекращения конфликта, дополняет «Газета.Ru».
Каллас напомнила, что ЕС уже ввел 16 пакетов санкций против России, а теперь разрабатывает 17-й.
Ранее, 10 января, гонконгская газета Asia Times сообщила, что заморозка российских активов на Западе нанесла ущерб США. Такие меры, призванные ограничить российскую торговлю, привели к обратному результату, так как в итоге они подорвали доверие к американскому долгу как к основному резервному активу.