Песков назвал задержание Гуцул противоречащим западным принципам демократии

Задержание властями Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул идет вразрез с принципами демократии, которые декларирует Запад. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Считаем, что сейчас самое время общеевропейским институтам и организациям, а также отдельным европейским столицам осудить подобные действия, идущие вразрез с декларируемыми ими принципами законности и демократии», — заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Также Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ее освобождении.

О задержании главы Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры попросят суд поместить ее под предварительный арест.

У посольства Молдавии в Москве на Кузнецком мосту 27 марта прошел митинг в поддержку Гуцул. Участники акции держали плакаты с фотографиями политика и транспаранты с надписями: «Гагаузию арестовали, демократию отменили», «Свободу политзаключенным Молдовы» и «Узники совести».