В Госдуме отреагировали на план Европы разместить войска на Украине

России ни к чему приближение к ее границам войск НАТО. Об этом зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в четверг, 27 марта, отреагировав на соответствующий план Европейского союза (ЕС).

Ранее в этот день стало известно, что европейские военные обсуждают возможное размещение контингента «коалиции желающих» на территории Украины, в том числе вдоль Днепра, пишет Life.Ru.

Журова обратила внимание на то, что изначально речь шла о том, что НАТО не должно быть у границ России, и ничего не изменилось.

«Мы к этим сценариям плохо относимся. Украина и была привлечена в этот конфликт, чтобы потом к нам подобраться поближе, всем это понятно. <...> Наверное, это предмет обсуждения, но сам факт — нам приближение к нашим границам совершенно ни к чему», — сказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий допустила, что президент России Владимир Путин будет обсуждать это с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее, 21 марта, страны так называемой коалиции желающих решили отказаться от отправки сухопутных сил на Украину. Вместо этого западные страны планируют сделать упор на обеспечение воздушной и морской безопасности для Киева. Ряд экспертов в разговоре с британской газетой Financial Times связали изменение подхода с нехваткой у Великобритании сил для размещения большого числа военных на Украине.

Агентство Bloomberg 27 марта сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих», чтобы проинформировать его о том, что для Украины может сделать Европа, сообщает 360.ru.