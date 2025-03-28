Эксперты назвали риски для состояния автомобиля весной

Несмотря на потепление, весна остается непростым сезоном для водителей — в это время проявляется немало рисков для состояния автомобиля. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали, какие проблемы чаще всего возникают у автовладельцев в это время и как их избежать.

«Многие водители не спешат менять шины вплоть до майских праздников. Это может привести к повышенному или ускоренному износу, снижению управляемости на сухом асфальте и увеличенному тормозному пути. И в целом перегрев зимних шин при высоких температурах способен повредить их структуру. Оптимальным временем для перехода на летние шины является период со среднесуточной температурой в +5… +7 градусов», — отметили они.

Специалисты также уточнили, что после таяния снега дороги нередко покрыты лужами, под которыми могут скрываться глубокие ямы. Попадание в такие участки может привести к повреждению подвески, дисков и шин, а также к нарушению геометрии колес. В сервисе рекомендовали снижать скорость на подозрительных участках дороги и избегать глубоких луж.

«Также весной стоит особенно внимательно относиться к состоянию подвески: если появились посторонние звуки, вибрации или автомобиль тянет в сторону, необходимо провести диагностику (однако для объективного результата желательно делать ее уже после шиномонтажа)», — добавили эксперты.

Кроме того, после окончания холодов на дорогах может оставаться смесь реагентов и песка. Специалисты подчеркнули, что весной особенно важно тщательно промывать днище, арки и скрытые полости, чтобы предотвратить коррозию. Регулярная мойка продлевает срок службы кузова и сохраняет работу подвески и тормозной системы.

«Весной в воздухе повышается содержание пыли и пыльцы. Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность работы двигателя, увеличивает расход топлива и может спровоцировать перебои в работе мотора, а салонный, в свою очередь, недостаточно качественно очищает воздух, которым дышат водители и пассажиры. Замену фильтра лучше провести заранее — особенно если автомобиль эксплуатировался в городе с крупными промышленными объектами или после зимы не проходил техобслуживание», — объяснили в сервисе.

Ранее, 14 марта, в «СберАвто» рассказали «Известиям», что при наличии базовых инструментов и навыков самостоятельный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям. Они подчеркнули, что самостоятельно стоит менять только колеса в сборе — без опыта и оборудования правильно произвести работы по монтажу на диск сложно.