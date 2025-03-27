Международные резервы России превысили $650 млрд и установили исторический рекорд

Международные резервы России превысили показатели в $650 млрд, установив новый исторический рекорд. Об этом 27 марта свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

«Международные резервы, по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года, составили $650,4 млрд», — указано в сообщении.

По данным ЦБ, за период с 14 по 21 марта текущего года показатель вырос на 1,3%, что приравнивается к $8,5 млрд. Отмечается, что резкое увеличение международных резервов является следствием положительной переоценки.

При этом за неделю до этого российские резервы оценивались в $641,9 млрд, дополняет «Газета.Ru».

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка России и правительства страны.

Ранее, 21 марта, партнер Capital Lab Евгений Шатов в в беседе с «Известиями» заявил, что международные резервы России продолжают увеличиваться, в значительной степени благодаря положительной переоценке активов. Он заверил, что позитивная динамика международных резервов продолжится.