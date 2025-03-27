Матвиенко указала на укрепление отношений РФ и Кубы парламентскими связями

Парламентские связи укрепляют отношения России и Кубы. Об этом 27 марта сообщила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Она поделилась, что находится в постоянном контакте с Эрнандесом.

«В конце прошлого года в режиме видеоконференции мы провели встречу. Мне кажется, что это очень важно для поддержания особых наших отношений с Кубой, такие постоянные контакты парламентариев», — уточнила она.

Матвиенко назвала визиты Эрнандеса в РФ результативными и способствующими продвижению двусторонних отношений на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Она подчеркнула, что доверительный диалог президента России Владимира Путина и его кубинского коллеги Мигеля Диас-Канели Бермудеса задает тон комплексу отношений стратегического партнерства.

«И благодаря усилиям лидеров наших стран, президента России Владимира Путина, президента Кубы Мигеля Диас-Канели Бермудеса, мы вышли на качественно новый уровень сотрудничества, более глубокого взаимопонимания», — добавила Матвиенко.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом 10 сентября заявил, что Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, чтобы помочь преодолеть санкции США. Тогда он отметил, что Москва готова углублять с Гаваной стратегическое взаимодействие по множеству направлений.