Россияне рассказали о влиянии внешности на карьеру и повседневную жизнь

Россияне по-разному оценивают влияние внешности на карьеру и повседневную жизнь. Так, среди опрошенных лишь 20% считают профессионализм главным фактором карьерного успеха, не связывая его с внешним видом. При этом только 8% мужчин и 4% женщин назвали представление о связи между внешностью и карьерным ростом устаревшим стереотипом, говорится в результатах исследования платформы «Авито Услуги», с которыми ознакомились «Известия» 28 марта.

При этом более половины россиянок (56%) в возрасте от 21 до 55 лет считают, что внешний вид отражает статус мужчины: успешный человек должен быть гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Еще 22% придерживаются мнения, что такие требования актуальны, но только для офисных сотрудников, а в остальных случаях внешность не является показателем статуса.

«Каждая третья опрошенная женщина (34%) призналась, что чувствует себя «обязанной» выглядеть хорошо, даже выходя в магазин. Причем с возрастом это ощущение усиливается: если среди девушек 18–24 лет без макияжа испытывают дискомфорт 23%, то среди женщин 35–44 лет таких уже 33%, а после 55 лет — 46%», — отметили эксперты.

Вместе с тем 71% россиянок признались, что периодически ощущают давление общества, требующего соответствия «стандартам красоты», а 21% из них сильно зависят от мнения окружающих о своей внешности и фигуре. Среди мужчин этот показатель ниже — 17%. При этом 38% представителей сильного пола заявили, что не зависят от общественного мнения, тогда как среди женщин такой позиции придерживаются 29%.

На вопрос, должна ли женщина делать макияж, маникюр и укладку, чтобы выглядеть привлекательно, только 19% мужчин ответили, что предпочитают естественную красоту. Еще 24% считают, что каждая женщина должна сама решать, как ей выглядеть.

Тренд на мужской уход за собой, когда кроме геля для душа и шампуня в бьюти-рутину входят кремы, бальзамы для губ и другие косметические средства, поддержали только 24% мужчин. В то же время 22% опрошенных считают такие средства лишними.

Ранее, 23 января, врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев рассказал «Известиям» о дисморфофобии. На нее могут указывать случаи, когда человек начинает постоянно зацикливаться на своей внешности, пытается что-то исправить, например, с помощью косметических процедур или хирургических операций, но всё равно остается недоволен собой.