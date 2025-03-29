Без четверти январь: чистая прибыль банков сократилась на 25%

Чистая прибыль банковского сектора в феврале 2025 года сократилась на четверть по сравнению с результатами января. Она уменьшилась с 286 млрд до 214 млрд рублей. Такой результат связан со снижением чистого процентного дохода, увеличением резервов и повышением операционных трат , отмечают эксперты. К концу года коррекция прибыли, по прогнозам, составит 5–10% от рекордных значений 2024 года. Участникам рынка предстоит адаптироваться к новой реальности с более жесткими маржинальными условиями. Что будет с прибылью банков — в материале «Известий».

Заметное снижение

Чистая прибыль банков сократилась в феврале 2025 года до 214 млрд рублей. Она уменьшилась на 25% по сравнению с результатами января. Об этом сообщается в аналитическом материале о развитии банковского сектора, размещенном на сайте Банка России. В годовом выражении прибыль сократилась на 22,2%.

Доходность на капитал (ROE) при этом снизилась с 19 до 14%. Основная прибыль, включающая в себя чистый процентный и чистый комиссионный доход, расходы и чистое доформирование резервов, уменьшилась на 19%, до 212 млрд рублей. Такая ситуация вызвана типичным для февраля ростом операционных расходов по некоторым статьям, обусловленным сезонным оживлением банковской активности после январских каникул.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Неосновные (волатильные) доходы при этом остались практически неизменными, составив 65 млрд рублей. За месяц они сократились всего на 3% (2 млрд рублей).

В то же время убытки от отрицательной переоценки валюты за месяц увеличились на 90 млрд рублей. Такая ситуация сложилась на фоне укрепления рубля к доллару. Правда, в значительной степени эти убытки нивелировались переоценкой валютных субординированных инструментов, учтенной в балансовом капитале.

Доходы от переоценки долговых ценных бумаг с фиксированным купоном, в частности, выросли на 60 млрд рублей. Это стало возможным на фоне ожиданий рынка по смягчению денежно-кредитной политики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем в середине марта ЦБ РФ понизил прогноз чистой прибыли банковского сектора в 2025 году до 3–3,5 трлн рублей. Такой результат регулятор объяснил ожидаемым сжатием чистой процентной маржи и повышением стоимости риска.

Редакция «Известий» направила запрос в Центробанк РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Растратный месяц

Подробные данные, касающиеся прибыли банковского сектора, ЦБ не раскрыл, однако отчетность крупнейших банков за январь – февраль позволяет сделать вывод, что зафиксированное снижение прибыли связано с уменьшением чистого процентного дохода и повышением резервов и операционных расходов , считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рост последних, вызванный сезонным оживлением деятельности кредитных организаций, в феврале этого года составил 45 млрд рублей , указывает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин.

— После замедления активности в январе учреждения выходят на полную загрузку, что приводит к увеличению административных, а в ряде случаев и маркетинговых расходов, — уточняет экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В целом I квартал года всегда имеет характерные сезонные тенденции, поэтому корректнее смотреть на «скользящие» показатели за последние 12 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Кроме того, финансовый результат банковского сектора по итогам февраля сильно искажен разовыми неоперационными факторами , предупреждает он. На чистой прибыли банков, в частности, сказались убытки от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля, составившие 90 млрд рублей , дополняет Павел Неумывакин. Национальная валюта усилила свои позиции на 11,8%, что значительно выше январского показателя в 3,7%.

Внес вклад в переоценку ценных бумаг и валюты и рост индекса Мосбиржи, достигший более 10% за месяц , отмечает Уклеин.

— Это привело к отрицательному пересчету валютных активов, особенно на фоне их высокой доли в портфелях отдельных банков. Однако здесь же возникли компенсирующие механизмы. Например, рост стоимости облигаций с фиксированным купоном, — обращает внимание Паулаускас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Февральские результаты банковского сектора демонстрируют важные структурные изменения в отрасли, уверен начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс. Годовое снижение прибыльности, превышающее 22%, должно насторожить инвесторов.

— Особого внимания заслуживает динамика кредитного портфеля: корпоративный сегмент прирос на 100 млрд рублей, тогда как ипотека показала минимальный рост всего на 0,2%, до 20 трлн рублей. Такая ситуация отражает осторожность банков в условиях высокой ключевой ставки , — разъясняет эксперт.

Закономерный результат

Снижение прибыли, хотя и выглядит заметным, вряд ли приведет к системным последствиям даже в краткосрочной перспективе, убежден Станислав Паулаускас.

— Для устойчивых игроков с диверсифицированной структурой доходов и широким спектром операций это скорее отражение сезонного колебания, чем симптом ухудшения , — полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Зафиксированная амплитуда отклонений прибыли в течение года укладывается в стандартные месячные колебания финансовых показателей, согласен Павел Неумывакин. Важно учитывать, что за два месяца совокупная прибыль банков составила 500 млрд рублей. А собственный капитал банковского сектора в феврале вырос на 327 млрд рублей.

Однако банки, ориентированные преимущественно на валютные операции или имеющие ограниченную клиентскую базу, могут столкнуться с необходимостью сокращения резервов и пересмотра стратегии привлечения фондирования , предупреждает Паулаускас.

Смена стратегии

По итогам 2025 года, по прогнозу «Эксперт РА», ожидается коррекция прибыли банков на 5–10% от рекордных значений 2024 года.

— При этом мы допускаем отклонение от базового прогноза при изменении макроэкономического или геополитического фона, — уточняет Иван Уклеин.

Прогноз ЦБ по падению прибыли сектора до 3–3,5 трлн в 2025 году сейчас выглядит вероятным в основном за счет восстановления CoR (стоимость риска) до среднеисторического уровня и дальнейшего давления на маржу , считает руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ПСБ, в свою очередь, ожидают, что прибыль банковского сектора в 2025 году составит около 3 трлн рублей, что соответствует нижней границе прогноза регулятора. Основными вызовами для банковской системы, ожидаемыми в текущем году, окажутся снижение чистой процентной маржи и рост отчислений в резервы у российских банков на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ , убежден Дмитрий Грицкевич.

Февральские результаты подтверждают, что период легких денег для банковского сектора завершился, полагает Илья Сивопляс. Участникам рынка предстоит адаптироваться к новой реальности с более жесткими маржинальными условиями.

— Несмотря на сохраняющуюся устойчивость системы (о чем свидетельствует положительный совокупный результат), это сигнал о необходимости корректировки стратегий как для самих банков, так и для их клиентов, — уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В связи с этим в ближайшие месяцы в банковском секторе будет наблюдаться дальнейшая перебалансировка бизнес-моделей кредитных организаций , предрекает собеседник «Известий». Они будут вынуждены оптимизировать издержки и пересматривать продуктовую линейку.

Сохраняющаяся высокая ключевая ставка продолжит сдерживать спрос на розничные кредиты и увеличивать нагрузку на бизнес-заемщиков , указывает Станислав Паулаускас. Однако рост доходов от вложений в долговые бумаги и частичное восстановление маржи после корректировок валютных позиций могут поддержать рентабельность сектора.

Чистая прибыль банков по итогам года, по словам экономиста, будет зависеть как от динамики ключевой ставки, так и от темпов восстановления кредитного спроса в корпоративном сегменте.