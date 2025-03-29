 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Мир
МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Мир
Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Мир
Сотовые операторы обнуляют роуминг после землетрясения в Юго-Восточной Азии
Общество
Вернувшегося с МКС космонавта Горбунова встретили в Московской области
Мир
В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Мир
В МИД Ирана сообщили о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе
Спорт
Футболисты клуба «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Мир
Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Мир
В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21

Без четверти январь: чистая прибыль банков сократилась на 25%

Она снизилась до 214 млрд рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Чистая прибыль банковского сектора в феврале 2025 года сократилась на четверть по сравнению с результатами января. Она уменьшилась с 286 млрд до 214 млрд рублей. Такой результат связан со снижением чистого процентного дохода, увеличением резервов и повышением операционных трат, отмечают эксперты. К концу года коррекция прибыли, по прогнозам, составит 5–10% от рекордных значений 2024 года. Участникам рынка предстоит адаптироваться к новой реальности с более жесткими маржинальными условиями. Что будет с прибылью банков — в материале «Известий».

Заметное снижение

Чистая прибыль банков сократилась в феврале 2025 года до 214 млрд рублей. Она уменьшилась на 25% по сравнению с результатами января. Об этом сообщается в аналитическом материале о развитии банковского сектора, размещенном на сайте Банка России. В годовом выражении прибыль сократилась на 22,2%.

Доходность на капитал (ROE) при этом снизилась с 19 до 14%. Основная прибыль, включающая в себя чистый процентный и чистый комиссионный доход, расходы и чистое доформирование резервов, уменьшилась на 19%, до 212 млрд рублей. Такая ситуация вызвана типичным для февраля ростом операционных расходов по некоторым статьям, обусловленным сезонным оживлением банковской активности после январских каникул.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Неосновные (волатильные) доходы при этом остались практически неизменными, составив 65 млрд рублей. За месяц они сократились всего на 3% (2 млрд рублей).

В то же время убытки от отрицательной переоценки валюты за месяц увеличились на 90 млрд рублей. Такая ситуация сложилась на фоне укрепления рубля к доллару. Правда, в значительной степени эти убытки нивелировались переоценкой валютных субординированных инструментов, учтенной в балансовом капитале.

Доход, но: крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн
Останется ли курс на уровне 84 и почему это плохо для казны

Доходы от переоценки долговых ценных бумаг с фиксированным купоном, в частности, выросли на 60 млрд рублей. Это стало возможным на фоне ожиданий рынка по смягчению денежно-кредитной политики.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем в середине марта ЦБ РФ понизил прогноз чистой прибыли банковского сектора в 2025 году до 3–3,5 трлн рублей. Такой результат регулятор объяснил ожидаемым сжатием чистой процентной маржи и повышением стоимости риска.

Редакция «Известий» направила запрос в Центробанк РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Растратный месяц

Подробные данные, касающиеся прибыли банковского сектора, ЦБ не раскрыл, однако отчетность крупнейших банков за январь – февраль позволяет сделать вывод, что зафиксированное снижение прибыли связано с уменьшением чистого процентного дохода и повышением резервов и операционных расходов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рост последних, вызванный сезонным оживлением деятельности кредитных организаций, в феврале этого года составил 45 млрд рублей, указывает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин.

— После замедления активности в январе учреждения выходят на полную загрузку, что приводит к увеличению административных, а в ряде случаев и маркетинговых расходов, — уточняет экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В целом I квартал года всегда имеет характерные сезонные тенденции, поэтому корректнее смотреть на «скользящие» показатели за последние 12 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Кроме того, финансовый результат банковского сектора по итогам февраля сильно искажен разовыми неоперационными факторами, предупреждает он. На чистой прибыли банков, в частности, сказались убытки от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля, составившие 90 млрд рублей, дополняет Павел Неумывакин. Национальная валюта усилила свои позиции на 11,8%, что значительно выше январского показателя в 3,7%.

Учетный запрос: ЦБ готов дать банкам время на доработки под ННКЛ
Для чего вводятся изменения и как они повлияют на банкинг

Внес вклад в переоценку ценных бумаг и валюты и рост индекса Мосбиржи, достигший более 10% за месяц, отмечает Уклеин.

— Это привело к отрицательному пересчету валютных активов, особенно на фоне их высокой доли в портфелях отдельных банков. Однако здесь же возникли компенсирующие механизмы. Например, рост стоимости облигаций с фиксированным купоном, — обращает внимание Паулаускас.

брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Февральские результаты банковского сектора демонстрируют важные структурные изменения в отрасли, уверен начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс. Годовое снижение прибыльности, превышающее 22%, должно насторожить инвесторов.

Особого внимания заслуживает динамика кредитного портфеля: корпоративный сегмент прирос на 100 млрд рублей, тогда как ипотека показала минимальный рост всего на 0,2%, до 20 трлн рублей. Такая ситуация отражает осторожность банков в условиях высокой ключевой ставки, — разъясняет эксперт.

Закономерный результат

Снижение прибыли, хотя и выглядит заметным, вряд ли приведет к системным последствиям даже в краткосрочной перспективе, убежден Станислав Паулаускас.

Для устойчивых игроков с диверсифицированной структурой доходов и широким спектром операций это скорее отражение сезонного колебания, чем симптом ухудшения, — полагает он.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Зафиксированная амплитуда отклонений прибыли в течение года укладывается в стандартные месячные колебания финансовых показателей, согласен Павел Неумывакин. Важно учитывать, что за два месяца совокупная прибыль банков составила 500 млрд рублей. А собственный капитал банковского сектора в феврале вырос на 327 млрд рублей.

Занимательная история: власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн
Почему на это приходится отдавать всё больше средств и есть ли в этом риски для экономики

Однако банки, ориентированные преимущественно на валютные операции или имеющие ограниченную клиентскую базу, могут столкнуться с необходимостью сокращения резервов и пересмотра стратегии привлечения фондирования, предупреждает Паулаускас.

Смена стратегии

По итогам 2025 года, по прогнозу «Эксперт РА», ожидается коррекция прибыли банков на 5–10% от рекордных значений 2024 года.

— При этом мы допускаем отклонение от базового прогноза при изменении макроэкономического или геополитического фона, — уточняет Иван Уклеин.

Прогноз ЦБ по падению прибыли сектора до 3–3,5 трлн в 2025 году сейчас выглядит вероятным в основном за счет восстановления CoR (стоимость риска) до среднеисторического уровня и дальнейшего давления на маржу, считает руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

псб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ПСБ, в свою очередь, ожидают, что прибыль банковского сектора в 2025 году составит около 3 трлн рублей, что соответствует нижней границе прогноза регулятора. Основными вызовами для банковской системы, ожидаемыми в текущем году, окажутся снижение чистой процентной маржи и рост отчислений в резервы у российских банков на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, убежден Дмитрий Грицкевич.

Февральские результаты подтверждают, что период легких денег для банковского сектора завершился, полагает Илья Сивопляс. Участникам рынка предстоит адаптироваться к новой реальности с более жесткими маржинальными условиями.

— Несмотря на сохраняющуюся устойчивость системы (о чем свидетельствует положительный совокупный результат), это сигнал о необходимости корректировки стратегий как для самих банков, так и для их клиентов, — уверен эксперт.

ключевая ставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В связи с этим в ближайшие месяцы в банковском секторе будет наблюдаться дальнейшая перебалансировка бизнес-моделей кредитных организаций, предрекает собеседник «Известий». Они будут вынуждены оптимизировать издержки и пересматривать продуктовую линейку.

Сохраняющаяся высокая ключевая ставка продолжит сдерживать спрос на розничные кредиты и увеличивать нагрузку на бизнес-заемщиков, указывает Станислав Паулаускас. Однако рост доходов от вложений в долговые бумаги и частичное восстановление маржи после корректировок валютных позиций могут поддержать рентабельность сектора.

Чистая прибыль банков по итогам года, по словам экономиста, будет зависеть как от динамики ключевой ставки, так и от темпов восстановления кредитного спроса в корпоративном сегменте.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир