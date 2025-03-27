Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Канске Красноярского края
В городе Канск в Красноярском крае в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел в среду, 26 марта, на улице Березовская. По данным спасательного ведомства, загорелся одноэтажный жилой дом и хозяйственные постройки.
На месте происшествия обнаружено тело погибшего мужчины, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Площадь возгорания составила 107 кв. м.
Предварительной причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства выясняются.
Утром 27 марта смертельный пожар произошел в другом регионе Сибири. В деревне Податовская Иркутской области загорелся частный деревянный дом, в результате погибли четыре человека.