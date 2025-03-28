Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный дрон ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Мир
Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Армия
Расчет установки УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Экономика
ФАС попросили проверить объективность цен в России после падения курса доллара
Общество
Сервисы рассказали о подорожании туров и отелей на майские праздники
Армия
Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области
Экономика
ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Мир
Маск заявил о намерении сократить расходы США на $1 трлн
Экономика
Инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в центральном Казахстане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Маск предрек крах США без революции в работе правительства
Армия
Российские военные за сутки уничтожили 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Армия
Путин заявил об освобождении российскими военными территорий ЛНР на 99%
Мир
Премьер Канады заявил о смене экономического курса страны из-за действий Трампа
Сюжет:

В Молдавии задержали главу Гагаузии Гуцул. Почему это важно

Главу Гагаузии Гуцул доставили в антикоррупционный центр Молдавии
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В аэропорту Кишинева задержали Евгению Гуцул — главу Гагаузской автономии в Молдавии. Ей предъявлены обвинения по четырем пунктам. В отношении нее также ведется расследование о незаконном финансировании партии «Шор». О чем говорит задержание пророссийского политика — в материале «Известий».

Почему задержали Гуцул

• Гуцул была задержана на 72 часа 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Она намеревалась вылететь в Стамбул для проведения запланированных встреч. У нее был куплен обратный билет на 30 марта. Проверка при прохождении пограничного контроля показала, что Гуцул был запрещен выезд из страны, хотя ранее она уже совершала официальные визиты в Турцию и Россию.

• Главу Гагаузии обвинили в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях. В НЦБК заявили, что в рамках этого же уголовного дела 25 марта состоялись обыски в мэрии города Оргеева. Гуцул подозревается в том, что она якобы организовала фальсификацию нескольких документов, чтобы внести недостоверные данные о пожертвованиях, сделанных в пользу конкурента на выборах главы Гагаузии. В результате на банковский счет конкурента поступили 370 тыс. леев (1,7 млн рублей) из запрещенных законом источников.

Повышенное давление: чем обернется задержание главы Гагаузии
В Молдавии усилились репрессии против оппозиции — она выступает за налаживание отношений с Москвой

• Ранее в отношении Гуцул уже возбуждали уголовное дело. Ей предъявлены обвинения якобы в получении и переправке денег для финансирования партии «Шор», когда она работала в ней секретарем в 2019–2022 годах. В прокуратуре считают, что она обеспечила незаконное финансирование на сумму 42,5 млн леев (197 млн рублей). Судебное разбирательство по этому делу продолжается, Гуцул регулярно посещает заседания и настаивает на том, что ее преследуют за пророссийскую позицию.

Какова ситуация в Гагаузии

• Гагаузия — это автономный регион в составе Молдавии, получивший особые права в 1994 году. Его население составляет более 155 тыс. человек, большинство из которых являются гагаузами — это тюркоязычный народ, исповедующий православие. Основным языком общения в Гагаузии является русский, распространены также гагаузский и румынский. Власти региона ведут борьбу с центральными властями Молдавии за право сохранить свою автономию и самостоятельно определять свою политику. Избрание Гуцул главой Гагаузии в 2023-м вывело противостояние на новый уровень, так как во главе всей республики сейчас находятся антироссийские силы.

• После задержания Гуцул состоялось экстренное заседание Народного собрания Гагаузии. На нем приняли декларацию с обвинением Кишинева в давлении и дискриминации автономии. Парламент региона призвал провести международное расследование инцидента с участием ОБСЕ, Совета Европы и правоохранительных органов Турции и России. От властей Молдавии потребовали освободить Гуцул и прекратить политические репрессии в отношении Гагаузии.

• Задержание Гуцул вызвало протесты в столице Гагаузии Комрате. Сторонники башкана перекрыли центральные улицы и потребовали ее освобождения. Протестный митинг состоялся также у посольства Молдавии в Москве. На нем президента республики Майю Санду призвали уйти в отставку.

Как происходящее влияет на политику

• Эксперты видят в задержании Гуцул отзвуки событий в Румынии, где от выборов президента страны отстранили Кэлина Джорджеску — пророссийского кандидата, выступающего против евроинтеграции и членства в НАТО (подробнее о ситуации вокруг выборов в Румынии и ситуации вокруг задержания Джорджеску мы писали здесь). В русле этой политики, начатой румынскими властями, теперь действует Санду и ее сторонники, имеющие, как и она сама, гражданство Румынии. Руководство Молдавии, взяв курс на слияние с Румынией и потерю собственной государственности, повторяет теперь методы Бухареста по устранению политических конкурентов.

• С учетом того, что Санду относительно недавно с трудом переизбралась на пост президента Молдавии, едва набрав больше 50% во втором туре, а ее партия «Действие и солидарность» стремительно теряет поддержку, задержание Гуцул является скорее требованием со стороны Евросоюза и НАТО, чем собственной инициативой Кишинева. Молдавии следует в рамках блоковой дисциплины продемонстрировать готовность ко вступлению в эти альянсы, и устранение пророссийского очага внутри страны является как раз условием для дальнейшей интеграции.

• Помимо внешнего фактора, побудившего Кишинев «закрыть» Гуцул, есть еще и внутренний. В 2025 году в Молдавии пройдут парламентские выборы, их точная дата пока не назначена. В последнее время партия Санду «Действие и солидарность» теряет популярность на фоне экономических проблем, в то время как поддерживающие альтернативные варианты развития партии набирают силы. В их числе и блок «Победа», поддерживаемый Гуцул.

Станки былой роскоши: заводы Приднестровья простаивают из-за нехватки газа
Евросоюз не справляется с разрешением энергокризиса в непризнанной республике

• Политический заказ на преследование главы Гагаузии призван переломить ситуацию перед выборами, на которых «Действие и солидарность» может потерять большинство. За одним задержанием вполне могут последовать другие, тем более что поводом выбрано финансирование избирательных кампаний, то есть это основание запросто можно распространить на всех соратников Гуцул. Просто же запретить деятельность блока «Победа» власти Молдавии не могут — слишком недавно он был создан, чтобы можно было предъявить какие-либо обвинения.

• Нельзя не учитывать тот факт, что задержание Гуцул также повышает ставки Запада в борьбе с Россией. Этот шаг был сделан на фоне того, как конфликт на Украине переходит из военной плоскости в политическую. Вместо потенциального улучшения отношений, на которое пошли США, прозападные силы в Европе предпочитают идти на обострение. Небольшой регион, о котором жители Европы могут даже не слышать, идеально подходит для создания очередного фронта напряжения.

• Происходящее в Гагаузии вызвало определенные вопросы по поводу того, как это повлияет на текущее положение еще одного несогласного с политикой Кишинева региона — Приднестровья, станут ли молдавские власти предпринимать в отношении него какие-либо действия. Однако в данном случае эксперты склонны считать, что у Кишинева недостаточно сил, чтобы перейти к открытому противостоянию с Тирасполем. Румыния не заинтересована в том, чтобы там вспыхнули военные действия, и поэтому не поддержит молдавские власти в случае выхода ситуации из-под контроля. Военная опасность Приднестровью может исходить разве что от Украины, но пока ей разрешающих сигналов от НАТО на этот счет не поступало.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:

  • политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олеаг Бондаренко;
  • политолога, доцента факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева;
  • политолога, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025