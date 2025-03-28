В Молдавии задержали главу Гагаузии Гуцул. Почему это важно

В аэропорту Кишинева задержали Евгению Гуцул — главу Гагаузской автономии в Молдавии. Ей предъявлены обвинения по четырем пунктам. В отношении нее также ведется расследование о незаконном финансировании партии «Шор». О чем говорит задержание пророссийского политика — в материале «Известий».

Почему задержали Гуцул

• Гуцул была задержана на 72 часа 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Она намеревалась вылететь в Стамбул для проведения запланированных встреч. У нее был куплен обратный билет на 30 марта. Проверка при прохождении пограничного контроля показала, что Гуцул был запрещен выезд из страны, хотя ранее она уже совершала официальные визиты в Турцию и Россию.

• Главу Гагаузии обвинили в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях. В НЦБК заявили, что в рамках этого же уголовного дела 25 марта состоялись обыски в мэрии города Оргеева. Гуцул подозревается в том, что она якобы организовала фальсификацию нескольких документов, чтобы внести недостоверные данные о пожертвованиях, сделанных в пользу конкурента на выборах главы Гагаузии. В результате на банковский счет конкурента поступили 370 тыс. леев (1,7 млн рублей) из запрещенных законом источников.

• Ранее в отношении Гуцул уже возбуждали уголовное дело. Ей предъявлены обвинения якобы в получении и переправке денег для финансирования партии «Шор», когда она работала в ней секретарем в 2019–2022 годах. В прокуратуре считают, что она обеспечила незаконное финансирование на сумму 42,5 млн леев (197 млн рублей). Судебное разбирательство по этому делу продолжается, Гуцул регулярно посещает заседания и настаивает на том, что ее преследуют за пророссийскую позицию.

Какова ситуация в Гагаузии

• Гагаузия — это автономный регион в составе Молдавии, получивший особые права в 1994 году. Его население составляет более 155 тыс. человек, большинство из которых являются гагаузами — это тюркоязычный народ, исповедующий православие. Основным языком общения в Гагаузии является русский, распространены также гагаузский и румынский. Власти региона ведут борьбу с центральными властями Молдавии за право сохранить свою автономию и самостоятельно определять свою политику. Избрание Гуцул главой Гагаузии в 2023-м вывело противостояние на новый уровень, так как во главе всей республики сейчас находятся антироссийские силы.

• После задержания Гуцул состоялось экстренное заседание Народного собрания Гагаузии. На нем приняли декларацию с обвинением Кишинева в давлении и дискриминации автономии. Парламент региона призвал провести международное расследование инцидента с участием ОБСЕ, Совета Европы и правоохранительных органов Турции и России. От властей Молдавии потребовали освободить Гуцул и прекратить политические репрессии в отношении Гагаузии.

• Задержание Гуцул вызвало протесты в столице Гагаузии Комрате. Сторонники башкана перекрыли центральные улицы и потребовали ее освобождения. Протестный митинг состоялся также у посольства Молдавии в Москве. На нем президента республики Майю Санду призвали уйти в отставку.

Как происходящее влияет на политику

• Эксперты видят в задержании Гуцул отзвуки событий в Румынии, где от выборов президента страны отстранили Кэлина Джорджеску — пророссийского кандидата, выступающего против евроинтеграции и членства в НАТО (подробнее о ситуации вокруг выборов в Румынии и ситуации вокруг задержания Джорджеску мы писали здесь). В русле этой политики, начатой румынскими властями, теперь действует Санду и ее сторонники, имеющие, как и она сама, гражданство Румынии. Руководство Молдавии, взяв курс на слияние с Румынией и потерю собственной государственности, повторяет теперь методы Бухареста по устранению политических конкурентов.

• С учетом того, что Санду относительно недавно с трудом переизбралась на пост президента Молдавии, едва набрав больше 50% во втором туре, а ее партия «Действие и солидарность» стремительно теряет поддержку, задержание Гуцул является скорее требованием со стороны Евросоюза и НАТО, чем собственной инициативой Кишинева. Молдавии следует в рамках блоковой дисциплины продемонстрировать готовность ко вступлению в эти альянсы, и устранение пророссийского очага внутри страны является как раз условием для дальнейшей интеграции.

• Помимо внешнего фактора, побудившего Кишинев «закрыть» Гуцул, есть еще и внутренний. В 2025 году в Молдавии пройдут парламентские выборы, их точная дата пока не назначена. В последнее время партия Санду «Действие и солидарность» теряет популярность на фоне экономических проблем, в то время как поддерживающие альтернативные варианты развития партии набирают силы. В их числе и блок «Победа», поддерживаемый Гуцул.

• Политический заказ на преследование главы Гагаузии призван переломить ситуацию перед выборами, на которых «Действие и солидарность» может потерять большинство. За одним задержанием вполне могут последовать другие, тем более что поводом выбрано финансирование избирательных кампаний, то есть это основание запросто можно распространить на всех соратников Гуцул. Просто же запретить деятельность блока «Победа» власти Молдавии не могут — слишком недавно он был создан, чтобы можно было предъявить какие-либо обвинения.

• Нельзя не учитывать тот факт, что задержание Гуцул также повышает ставки Запада в борьбе с Россией. Этот шаг был сделан на фоне того, как конфликт на Украине переходит из военной плоскости в политическую. Вместо потенциального улучшения отношений, на которое пошли США, прозападные силы в Европе предпочитают идти на обострение. Небольшой регион, о котором жители Европы могут даже не слышать, идеально подходит для создания очередного фронта напряжения.

• Происходящее в Гагаузии вызвало определенные вопросы по поводу того, как это повлияет на текущее положение еще одного несогласного с политикой Кишинева региона — Приднестровья, станут ли молдавские власти предпринимать в отношении него какие-либо действия. Однако в данном случае эксперты склонны считать, что у Кишинева недостаточно сил, чтобы перейти к открытому противостоянию с Тирасполем. Румыния не заинтересована в том, чтобы там вспыхнули военные действия, и поэтому не поддержит молдавские власти в случае выхода ситуации из-под контроля. Военная опасность Приднестровью может исходить разве что от Украины, но пока ей разрешающих сигналов от НАТО на этот счет не поступало.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: