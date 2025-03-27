Политолог оценил вероятность расследования гибели журналистов из РФ со стороны ООН

Слова представителей ООН о необходимости получения мандата для начала расследования убийства журналистов из РФ украинской стороной звучат лишь как отговорка, а его выдача затрудняется тем, что многие страны — члены организации связали себя обязательствами по поддержке преступлений киевского режима. Об этом 27 марта «Известиям» заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не имеет права расследовать убийства российских журналистов Киевом без мандата ГА и СБ ООН.

«Речь идет о систематическом замалчивании преступлений ВСУ, замалчивании преступлений, которые санкционируются киевским руководством, а также о попытках оправдания, обеления действий, всех тех действий, которые осуществляет Украина», — пояснил он.

Зудин отметил, что подобное систематическое поведение международных организаций может быть связано с тем, что, после того как мир стал однополярным, они перестали быть относительно независимыми.

Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты выступили против антироссийских резолюций, которые были подготовлены в ООН, при этом их западные союзники поддержали эти документы. По словам эксперта, подобные случаи можно отнести к исключениям. Для того чтобы они стали правилом, потребуется много времени.

«В Генеральной Ассамблее есть достаточное количество государств, которые связали себя решениями по предыдущим вопросам поддержкой Украины. Точно так же и в Совете Безопасности Соединенные Штаты и Россия не являются единственными членами», — добавил политолог.

Кроме того, подчеркнул эксперт, пока решения западных государств в международных организациях по резонансным и чувствительным вопросам отражают инерцию старого внешнеполитического курса США.

Ранее, 24 марта, в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Тогда же погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на съемках вместе с Федорчаком. Через два дня, 26 марта, при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

Отвечая на вопрос «Известий» на брифинге, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия готова признать террористическим актом убийство журналистов в зоне специальной военной операции (СВО).