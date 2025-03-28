Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 22-й тур

Розыгрыш РПЛ возобновляется после двухнедельной паузы на игры сборных. В чемпионате России самый разгар гонки за медали. И предстоящий 22-й тур будет особенно интересен двумя играми с участием претендентов на золото — московского «Спартака» и петербургского «Зенита», находящихся в первой тройке и отстающих на три очка от лидирующего «Краснодара».

Спартаковцы в ближайшие выходные поедут в гости к набирающему ход грозненскому «Ахмату», а питерцы примут на своем поле крайне неуступчивого середняка — казанский «Рубин». «Краснодар», в свою очередь, сыграет дома с борющимся за выживание «Факелом».

30 марта: 14:00, стадион «Краснодар» (Краснодар); 16:30, «Ахмат Арена» (Грозный); 19:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Первый раунд. Вторые и третьи матчи

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

На этой неделе стартовал плей-офф КХЛ. Уже прошли первые матчи во всех восьми сериях первого раунда. В ближайшие два дня состоятся вторые игры. 28 марта магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард», московский «Спартак» встретится дома с череповецкой «Северсталью», екатеринбургский «Автомобилист» сыграет в родных стенах с казанским «Ак Барсом», а минское «Динамо» — с московским ЦСКА.

Первые матчи выиграли «Авангард», «Спартак», «Ак Барс» и Минск. 30 марта все четыре серии переедут в города команд, играющих стартовые два матча в гостях.

А 29 марта состоятся вторые матчи четырех других серий: московское «Динамо» примет петербургский СКА, ярославский «Локомотив» сыграет на своем льду с нижегородским «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» встретится дома с новосибирской «Сибирью», а челябинский «Трактор» выйдет в родных стенах на площадку против владивостокского «Адмирала».

28 марта: 17:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск), «УГМК Арена» (Екатеринбург); 19:30, «Мегаспорт» (Москва), «Минск Арена» (Минск, Белоруссия). 29 марта: 14:30, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск), «Уфа Арена» (Уфа); 16:30, «Арена-2000» (Ярославль); 19:30, «ВТБ Арена» (Москва). 30 марта: 14:00, «G-Drive Арена» (Омск); 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва), «Ледовый дворец» (Череповец), «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Теннис

Женщины. Пары. Турнир WTA 1000 в Майами

Фото: REUTERS

В Майами подходят к концу турнир «Мастерс» у мужчин и женский WTA-1000 у женщин. В одиночных разрядах уже вылетели все россияне. Но в женском парном продолжает выступление лучший российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Серебряные призерки прошлогодней Олимпиады в Париже уже дошли до полуфинала, где сыграют с китаянкой Цзян Синьюй и Фанг-Се Ву из Китайского Тайбея (официальное название в спортивном сообществе команд Тайваня). В случае выхода в финал они поборются за титул с победителем матча Катержина Синяжкова из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США против Кристины Букши из Испании и Мию Кату из Японии.

28 марта, 19:00, полуфиналы. 29 марта, 19:00, финал. Hard Rock Stadium (Майами, США). Прямые трансляции на сайте WTA

Биатлон

Чемпионат России

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Совсем немного осталось до завершения российского биатлонного сезона. В ближайшие выходные будут разыграны последние медали чемпионата страны, проходящего в Ханты-Мансийске. Там, помимо наших лучших спортсменов, также участвуют звезды из Белоруссии. В оставшиеся два соревновательных дня будут разыграны четыре комплекта медалей — в мужской и женской эстафетах, а также в мужском и женском масс-стартах.

29 марта, эстафеты: 10:00, мужчины; 12:30, женщины. 30 марта, масс-старт: 10:00, мужчины; 12:00, женщины. «Центр зимних видов спорта им. А.В.Филипенко» (Ханты-Мансийск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Лыжные гонки

Кубок России. Финал

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Лыжный сезон в России тоже постепенно подходит к концу. Осталось провести всего по одному этапу Кубка России и чемпионата России. Финальный этап Кубка России стартует в ближайшие выходные в Мурманской области в городе Апатиты, где пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин — сначала свободным, а потом классическим стилем. Там выступят почти все наши звезды, включая олимпийских чемпионов и обладателей Кубка мира Александра Большунова и Наталью Терентьеву.

29 марта, индивидуальные гонки свободным стилем: 11:00, женщины, 12:30, мужчины. 30 марта, индивидуальные гонки классическим стилем: 11:00, женщины; 13:00, мужчины. Учебно-спортивный центр «Атлет» (Апатиты). Прямые трансляции на сайте Федерации лыжных гонок России

Баскетбол

Единая лига ВТБ. «Зенит» – ЦСКА

Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

Чуть больше двух недель осталось до конца регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По четыре-пять матчей нужно еще провести каждой команде. Но большинство участников плей-офф и плей-инн уже известны. Вопрос в том, кто на каком месте закончит регулярку и как распределятся пары в первых раундах. В частности, интрига остается в борьбе за первую строчку: московский ЦСКА и петербургский «Зенит» идут вровень. И в предстоящие выходные им предстоит играть друг против друга в Санкт-Петербурге. Эта игра во многом определит победителя регулярки.

30 марта, 14:00, «Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»