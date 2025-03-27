Стали известны даты проведения автовыставки MIMS-2025

Международная выставка MIMS-2025 пройдет в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» 12–15 мая. Об этом на пресс-конференции заявила генеральный директор компании-организатора ITEMF Expo Оксана Аникеева, передает корреспондент «Известий». Она уточнила, что в этом году традиционные сроки проведения этой выставки были перенесены на более ранний период.

«Эта выставка традиционно проходила в конце августа. В нынешнем году по ряду причин было принято решение о ее переносе на середину мая», — рассказала она.

По словам Аникеевой, на выставке будут работать 1,6 тыс. участников из 20 стран — на треть больше, чем в прошлом году. Ожидается, что за четыре дня MIMS-2025 посетят более 58 тыс. человек.

В этом году международная автомобильная выставка MIMS пройдет в 29-й раз. На ней будут представлены российские и зарубежные производители запасных частей, автокомпонентов, оборудования и инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей.

24 марта сообщалось, что сложности с поставкой западных автозапчастей из-за санкций и проблемы с оплатой подтолкнули бизнес к увеличению инвестиций в строительство и модернизацию производств автокомпонентов внутри России. За прошлый год число инвестпроектов в этой сфере увеличилось на 71,4% по сравнению с 2023-м.

19 марта стало известно, что средние цены на запасные части для автомобилей выросли на 1,2% с декабря прошлого года. Среди иномарок сильнее всего подорожали запчасти для Porsche (+5,8%), Skoda (+5,7%), Peugeot (+5,3%), Volkswagen (+5,1%), Toyota (+4%), Hyundai (+2,9%), Renault (2,7%) и Audi (+2,2%).