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Молдавский депутат указал на готовность властей пойти на всё ради ареста Гуцул

Депутат Фотеску: прокуратура Молдавии использует всё ради ареста Гуцул
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Власти Молдавии готовы задействовать все способы, чтобы добиться ареста задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом 27 марта заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску в беседе с «РИА Новости».

По его словам, молдавские власти активно пытаются запутать народ республики. Следующее заседание по делу о незаконном финансировании политической партии, в причастности к которому подозревают Гуцул, назначено на 4 апреля, однако прокуратура уже сегодня просила судью избрать меру пресечения политику.

Власти мотивируют спешку тем, что глава Гагаузии якобы пыталась скрыться от следствия за границей. Однако, по мнению Фотеску, на самом деле никаких поводов для подозрений в попытках побега из страны нет.

«Цель понятна — добиться ареста Евгении Гуцул любыми способами», — отметил парламентарий.

Как рассказал депутат, сейчас глава Гагаузии, вероятно, ожидает предъявления обвинений по своему уголовному делу. О том, что именно вменяют политику, скорее всего, станет известно уже в скором времени.

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Ранее в этот день Гуцул попросила президента России Владимира Путина повлиять на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также поддержать автономный статус Гагаузии. Она также заявила, что Кишинев собирается ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и внешнее управление автономией.

О задержании главы Гагаузии в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что политик должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, Гуцул задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. В НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

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