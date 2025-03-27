Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая

Основатель китайской компании ByteDance, в которую входит в том числе платформа TikTok, предприниматель Чжан Имин впервые признан самым богатым человеком в Китае с состоянием $57,5 ​​млрд. Соответствующие данные 27 марта приводит агентство Bloomberg.

Согласно составляемому агентством индексу миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index), Чжан Имин оказался богаче соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма ($56,6 млрд) и руководителя компании по производству воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня ($54,1 млрд).

Кроме того, Чжан одновременно занял третье место в списке самых богатых людей Азии после предпринимателей из Индии Мукеша Амбани и Гаутама Адани.

«Для 41-летнего мужчины это знаменательный поворот событий после периода, связанного с угрозами запрета в США TikTok и популярного приложения ByteDance, и временного изъятия музыки из соцсети крупнейшим в мире звукозаписывающим лейблом», — указало Bloomberg.

25 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что американский предприниматель и руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров по данным аналитической компании Altrata. В него входят 24 человека со всего мира, чье состояние превышает $50 млрд. Состояние Маска оценивается в $419,4 млрд. Второе и третье места заняли основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ($263,8 млрд) и владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно ($238,9 млрд) соответственно.