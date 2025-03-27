Под Кировом обнаружен склад с контрафактным алкоголем более чем на 9 млн рублей
Сотрудники полиции в Слободском районе Кировской области обнаружили склад с поддельной и не имеющей специальных знаков алкогольной продукцией, общая стоимость которой превышает 9,3 млн рублей. Об этом 27 марта сообщили в МВД России.
В связи с этим задержан мужчина 1964 года рождения, он подозревается в приобретении, транспортировке, хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции.
«При осмотре помещения обнаружили ром, виски, коньяк, водку и бренди различных наименований. На части бутылок отсутствовали акцизы, а на других были поддельные марки», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Общая стоимость изъятой продукции превысила 9,3 млн рублей. На данный момент проводится экспертиза. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, добавили в министерстве.
Ранее, 4 декабря 2024 года, сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Херсонской области пресекли попытку сбыта контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. В ходе разыскных мероприятий правоохранительные органы обнаружили более 189 тыс. пачек товаров, не имеющих акцизных марок. Их общая стоимость составляет более 24 млн рублей.