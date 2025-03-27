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Венгрия потеряла около €20 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Сийярто: Венгрия потеряла за три года около €20 млрд из-за санкций ЕС против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Венгрия потеряла около €20 млрд за три года из-за санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом 27 марта заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он отметил, что политика санкций для Европы оказалась провальной, из-за чего у стран континента снизилась конкурентоспособность. По словам Сийярто, для Венгрии хорошей новостью является всё, что влечет за собой минимизацию антироссийских ограничений.

«Европа много потеряла на санкциях, сама Венгрия много потеряла на санкциях, около €20 млрд экономических потерь за последние три года. Так что можно посчитать: €6–7 млрд в год, это огромные потери», — подчеркнул глава венгерского МИДа в интервью с «РИА Новости».

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Британская газета Financial Times (FT) 14 марта сообщила, что чиновники в Европе снова начали вести дискуссии о том, можно ли лишить Венгрию права голоса из-за твердой позиции Будапешта по России, так как страна может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против Москвы. Как поясняет издание, это самая крайняя мера по лишению государства-члена права голоса.

До этого, 8 марта, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что экономика Венгрии потеряла €20 млрд за три года конфликта на Украине. По его словам, это стало основным фактором того, что Будапешт не подписал соглашение с 26 странами ЕС, где «фактически говорится о необходимости отправлять больше оружия и денег на Украину».

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