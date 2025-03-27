Липецк потратит 6,5 млн рублей на очистку памятников

Около 6,5 млн рублей потратят на косметический ремонт и очистку 40 городских памятников в Липецке. Деньги выделят из бюджета областной столицы, заявил главный смотритель города Виталий Лесных в четверг, 27 марта.

Контракт на работы выиграла фирма «Строй48». Военные памятники должны привести в порядок до 9 мая. Остальные — до 15 июля. В список памятников также вошли монументы святым, установленные на деньги меценатов.

По информации GOROD48, при необходимости подрядчик усилит фундамент памятников и заменит старый кирпич на монолит. Реставрация ждет и таблицы с фамилиями погибших воинов-интернационалистов.

В поселке Дачный, на улицах Водопьянова и Папина памятники уже готовы. Сегодня должны стартовать работы на площади Победы.

Также начались восстановительные работы на мемориальном комплексе площади Героев. Рабочие оттирают от налета облицовку из плитки и восстанавливают ее утраченные элементы. После празднования Дня Победы весь комплекс ждет капитальный ремонт — будет полностью заменена тротуарная плитка и гранит.

Ранее в марте сообщалось, что в Липецке началась обработка природных парков против клещей. Горожанам рекомендуют воздержаться от выгула собак.