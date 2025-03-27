Представитель хуситов сообщил о ракетном ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом 27 марта сообщил их представитель Яхья Сариа.
«Мы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном Яффо (название, которым хуситы обозначают район Тель-Авива. — Ред.)», — цитирует его Al Jazeera в Telegram-канале.
Сариа также сообщил об ударе по военному объекту в районе Яффо с использованием гиперзвуковой ракеты. Кроме того, движение атаковало авианосную группу Harry Truman США в Красном море.
Представитель хуситов добавил, что «Ансар Аллах» продолжит препятствовать судоходству Израиля в Красном и Аравийском морях.
Накануне телеканал Al Masirah сообщил о ракетном ударе хуситов по американским военным кораблям и авианосцу Harry Truman в Красном море. Уточнялось, что суда были атакованы ракетными войсками, военно-воздушными силами и военно-морскими силами хуситов.
25 марта Al Masirah сообщил о ракетном ударе йеменских хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и авианосцу США. Отмечалось, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами («Зульфикар» и «Палестина-2»).