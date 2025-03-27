Мишустин заявил о создании единого реестра для нуждающихся в жилье граждан
Для повышения прозрачности и открытости очереди нуждающихся в жилье граждан будет создан единый реестр. Об этом 27 марта завил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В стране есть разные категории граждан, имеющие право на улучшение жилищных условий, среди которых семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, а также граждане, переехавшие из регионов Крайнего Севера и ряда других.
«Сейчас данные о них содержатся в разных информационных системах — в федеральных, в региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Причем российские субъекты могут устанавливать и свои меры поддержки людей, как это сделано, например, в Якутии», — сказал Мишустин.
Для повышения прозрачности очереди будет создан единый реестр, в котором также будет содержаться информация о субсидиях и социальных выплатах на покупку или строительство жилья. Мишустин рассчитывает, что данные изменения в законодательстве ускорят принятие решений о предоставление жилья, а также позволят отслеживать действия регионов в помощи гражданам.
Ранее, 25 марта, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила создание в России единого цифрового реестра нуждающихся в улучшении жилищных условий. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что сейчас законодательством предусмотрено множество мер поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.