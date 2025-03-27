Монтаж барьерного ограждения завершается на трассе «Кола»

Установка барьерного ограждения завершается на оживленных участках федеральной трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области. На сегодня общая протяженность переоснащенных отрезков дороги составляет более 9 км, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», подведомственного Росавтодору.

Разделительные барьеры появились между встречными полосами с 1381-го по 1382-й км, а также на подъезде к Североморску на нескольких участках с нулевого по 15-й км.

«Монтаж барьерных ограждений — лишь один из элементов комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности на сети федеральных дорог в границах Карелии и Мурманской области», — пояснили в ведомстве, цитату приводит ИА «Би-порт».

Также специалисты Упрдор «Кола» постоянно расширяют сеть освещенных участков на дорогах, находящихся в оперативном управлении. Сегодня их общая протяженность в двух регионах превышает 330 км. Это более 12% от общего километража дорог.

Еще для повышения безопасности движения по «Коле» на поверхность дорог наносятся продольные шумовые полосы. Они помогают автомобилистам определять контакт машины с краем проезжей части и предотвращают выезд на встречную на самых сложных участках.

Ранее сообщалось, что Россия собирается вложить в развитие Северного морского пути почти 2 трлн рублей до 2035 года. В рамках проекта построят 150 новых судов и добавят 12 ледоколов к уже действующим девяти. Также в планах обновить береговую инфраструктуру, арктические аэропорты и построить терминалы СПГ.