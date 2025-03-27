В комитете бундестага заявили о неготовности Германии защитить себя

Как Германия, так и ни одна страна в Европе не в состоянии защитить себя. Об этом 27 марта заявила председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн на телеканале ARD.

«Мне кажется, вы не понимаете, что мы не в состоянии защитить Германию. Кстати, ни одна страна в Европе не в состоянии защитить себя», — сообщила она.

По ее словам, легко сказать, что 1% ВВП, направленный на оборонные расходы, составляет на сегодняшний день €44 млрд. Однако всё остальное в Германии финансируется за счет долга.

Председатель комитета бундестага обратила свое внимание на то, что если в стране ничего не изменится, то большая сумма денег окажется бесполезной.

Ранее, 1 марта, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна усилить свою независимость от США. По ее словам, инвестиционный банк Европы может выпустит облигации, которые в дальнейшем возможно вкладывать в добычу редкоземельных металлов, что поможет Украине. Но для осуществления таких мер Евросоюзу и Украине необходимо подписать определенное соглашение.