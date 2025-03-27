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Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Совет Федерации одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ для получения школьного аттестата и поступления в учреждения СПО только по двум предметам, а также по приему в 10–11-е классы по результатам ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Об этом говорится в аннотации, опубликованной после заседания 27 марта.

Согласно закону, в этих субъектах для получения аттестата об основном общем образовании ученикам потребуется успешно пройти ОГЭ по двум дисциплинам — «Русский язык» и «Математика». На сегодняшний день предусмотрена сдача четырех предметов — двух обязательных и двух по выбору.

Согласно проекту, в трех регионах будет действовать особый порядок приема учащихся на программы среднего профессионального образования. Власти субъектов смогут устанавливать список специальностей, для поступления на которые абитуриенту достаточно получить школьный аттестат, который выдается при успешной сдаче двух базовых предметов на ОГЭ.

При этом учащиеся, не сумевшие набрать минимальный балл экзамена для поступления в 10-й класс, получат преимущественное право на прием в колледжи за счет средств региона.

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Законопроект об эксперименте по упрощенному порядку сдачи ОГЭ был внесен в Госдуму 17 января и принят в первом чтении 12 февраля. Изначально предполагалось, что новые правила будут применяться в пяти регионах. Критерии готовности регионов к участию в эксперименте определяло правительство России. 18 марта Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях.

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор 11 декабря 2024 года утвердили расписание ОГЭ на 2025 год. Досрочные экзамены в 2025-м пройдут с 22 апреля по 6 мая, а основные — с 21 мая по 16 июня.

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