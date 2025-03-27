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РФ пока не согласовала новые даты воссоединения украинских детей с семьями

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Фото: «РИА Новости»
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Новые даты, когда группа украинских детей воссоединится со своими родственниками в России при посредничестве посольства Катара, пока не утверждены, сообщил «Известиям» руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян.

«Группа едет через Россию, дальше через Белоруссию на Украину. Это несколько пограничных постов, не одна остановка по дороге. Многие приезжают из новых регионов. Когда это всё складывается, мы запускаем процесс, узнаем даты и сразу делимся с журналистами», — сказал Газарян.

27 марта в Москве при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве государства Катар пять детей (две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет) воссоединились со своими мамами и папами, проживающими на Украине.

Одна из мам, Светлана, рассказывает, что еще до начала боевых действий уехала на заработки в Киевскую область, а сына оставила с бабушкой в Луганской области. На протяжении нескольких лет она не имела возможности встретиться с ребенком.

— Сама, наверное, я бы не могла доехать. Самостоятельно это было бы опасно и сложно для меня финансово. Моя мама перед Новым годом обратилась за помощью, мы собрали документы, и быстро произошло воссоединение, — рассказала «Известиям» Светлана.

Всего при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка воссоединились 20 детей из 13 семей с родственниками в России и 100 детей из 80 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах. Катар при этом участвует в переговорном процессе и обеспечивает весь логистический процесс.

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Ранее, 5 декабря 2024 года, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что воссоединение детей с семьями на Украине и в России будет продолжаться. Она отметила, что уже удалось организовать встречу с родными 15 детей из 10 семей в РФ и 87 детей из 69 семей на Украине и в третьих странах.

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