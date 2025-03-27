Суд в Москве арестовал экс-главу «Русагро» Басова до 25 мая

Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего генерального директора агрохолдинга «Русагро» Максима Басова в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом 27 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Согласно постановлению, его арест продлится до 25 мая. Следствие ходатайствовало об аресте экс-главы компании, утверждая об установленных связях в правоохранительных органах.

Свою вину фигурант не признал. Он заявил, что не имеет никаких связей с «Русагро», и отметил, что перестал работать в компании три года назад. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте или продлении срока задержания на 72 часа.

Установлено, что один из детей Басова проживает в Великобритании, а у него самого два гражданства — России и Гренады.

Днем суд отправил под арест основателя «Русагро» и бывшего члена Совета Федерации от Белгородской области Вадима Мошковича. Его арест продлится до 25 мая, он также не признал вину.

Накануне источник «Известий» сообщил о задержании Мошковича. Столичный суд зарегистрировал ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что установлен факт владения Мошковичем заграничной недвижимостью и наличия израильского гражданства.

В офисах «Русагро» провели обыски. В тот же день Мошковичу и Басову предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщалось, что после обысков деятельность компании продолжается в штатном режиме, организация готова оказать содействие правоохранительным органам. Также в «Русагро» отметили, что компания ведет свою деятельность в соответствии с законодательством.