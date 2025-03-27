В ближайшие три года Молдавия должна выплатить €1,7 млрд в виде процентов и погашения кредитов, взятых в 2021–2024 годах. Об этом 27 марта заявил бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Он добавил, что помощь Евросоюза в €1,9 млрд не решит финансовых проблем республики. Данное содействие является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдавией независимости.

«Большая часть этих денег щедро выделяется только для того, чтобы скрыть постыдный факт — неспособность правительства погасить накопившиеся долги», — заявил Филат на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Ранее, 25 марта, экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что в Молдавии к концу 2025-го более чем в 2,5 раза вырастет долг правительства, внутренний и внешний. Додон добавил, что это произошло в том числе из-за присоединения Молдавии к антироссийским санкциям.