В условиях прессинга

В Гагаузии резко обострилась ситуация после задержания главы автономии Евгении Гуцул, которая с 25 марта находится под стражей. Молдавские власти планируют обвинить ее в управлении избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Параллельно они стянули полицейские подразделения к границам Гагаузии, что спровоцировало массовые протесты в Комрате.

Гуцул уже обратилась за поддержкой к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, заявив о планах Кишинева ввести в Гагаузии ЧП и установить внешнее управление. Спустя менее чем через час после заявления башкана главе оппозиционной партии «Шанс» Алексею Лунгу в молдавском аэропорту запретили вылет и выдали повестку в Национальный коррупционный центр Молдовы. Это практически под копирку дублирует сценарий с Гуцул и наводит на определенные выводы.



События мгновенно вызвали резонанс среди молдавской оппозиции и в России. Солидарность с Гуцул выразили бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-глава Гагаузии Ирина Влах и в прошлом премьер Молдавии Василий Тарлев, притом что некоторые из них были ее прямыми конкурентами на выборах башкана в 2023 году. Примечательно, что блок «Альтернатива», куда входит основной оппонент нынешнего молдавского президента Майи Санду на президентских выборах-2024 Александр Стояногло, и еще один кандидат на этот пост Ренато Усатый воздержались от комментариев.

В России обвинили молдавские власти в подавлении инакомыслия по «румынскому сценарию». «Очень плохо, что при этом они выходят за рамки всех демократических норм и принципов. Во многом, наверное, они копируют манеру поведения в соседней Румынии, где попрали демократию в случае с [не допущенным к выборам президента Кэлином] Джорджеску», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В то же время Евросоюз не дал оценку происходящему. И это вполне ожидаемо в силу географического положения республики на перекрестке сфер влияния ЕС и России. Очевидно, что в нынешних турбулентных условиях в мире в целом и неопределенности в регионе в свете активизации взаимодействия по линии РФ—США Европейский союз будет продолжать поддерживать любые действия лояльных ему правительств.



Задержание Гуцул происходит на фоне углубляющегося экономического и социального кризиса в Молдавии, а также растущего недовольства правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). На президентских выборах 2024 года Александр Стояногло фактически одержал победу внутри страны (без учета голосов молдавской диаспоры на Западе), тогда как в Гагаузии, традиционно пророссийском регионе, Санду потерпела сокрушительное поражение.

Сам факт задержания башкана, открыто выступающего за сотрудничество с РФ, многие в Молдавии и Гагаузии расценивают как политическую месть за «неправильный» выбор избирателей. Для ПДС и лично Санду итоги выборов-2024 стали тревожным сигналом: если в 2020-м она победила Додона с разрывом в 14 пунктов (57% против 43%), то теперь ситуация заметно изменилась (55% против 44%, при этом на территории республики 51,19% голосов у Стояногло и 48,81% у Санду). Дополнительным ударом стали публикации в СМИ о возможном влиянии программ USAID на ее прошлые победы.

В этих условиях парламентские выборы 2025 года грозят стать для ПДС серьезным испытанием. Партия, позиционировавшая себя как «хорошие люди», не смогла выполнить обещаний по улучшению жизни граждан, и теперь ей придется отвечать за это перед избирателями. Молдавия — парламентская республика, где глава страны зависит от поддержки законодателей. Санду, очевидно, стремится избежать консолидации оппозиции в преддверии предстоящих выборов. Ей, в частности, не нужно сближение Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, против которого в стране уже заведено несколько судебных дел, и блока «Победа», где Гуцул занимает одну из руководящих должностей.

Напомним, Додон за время своего президентства (2016–2020 годы) неоднократно сталкивался с ограничением полномочий со стороны прозападного парламента. Так, к примеру, в 2017 году конституционный суд по инициативе депутатов лишил главу республики права назначать генерального прокурора, передав эти полномочия правительству. А в 2019-м парламент, где большинство принадлежало проевропейской коалиции ACUM, дважды временно отстранял Додона от должности: 8 июня — на несколько часов, чтобы ускорить формирование правительства; 9 ноября — на неделю, лишив права подписывать международные договоры после его визита в Москву. Эти эпизоды (одни из многих) демонстрируют, как в молдавской политической системе парламентское большинство может нейтрализовать президента-оппонента. Для Санду, чья партия теряет популярность, такой сценарий становится всё более вероятным после выборов 2025 года.

В этом контексте Гуцул, чей статус башкана Кишинев так и не признал, превращается в символ преследования инакомыслящих, что лишь усиливает антиправительственные настроения. Прогнозировать развитие событий сложно, но исторический контекст настораживает: южные районы Молдавии некоторые эксперты относят к «балканскому пороховому поясу». Остается надеяться, что молдавское общество изберет эволюционный, а не революционный путь выхода из кризиса.

Автор — аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

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