В Минобороны сообщили об уничтожении украинского самолета МиГ-29
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, принадлежавшие украинской армии. Помимо этого, силы ПВО уничтожили 137 дронов самолетного типа.
В общей сложности подразделения российской армии нанесли поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 21 населенного пункта.
Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» 27 марта уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Блиндаж был обнаружен в ходе проведения воздушной разведки. Прямое попадание привело к его разрушению, а также к ликвидации находящейся внутри живой силы украинской армии.