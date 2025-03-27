Алексей Веселкин, актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Биография

Алексей Веселкин родился в 1961 году в Москве в семье эстрадных танцоров «Москонцерта». По словам самого артиста, его детство было ярким, но одиноким: из-за постоянных гастролей родителей большую часть времени он был предоставлен сам себе.

В школьные годы главными увлечениями Веселкина были хоккей и рок-н-ролл. Он играл в группе на позиции соло-гитариста, много репетировал и экспериментировал с инструментом.

«Собственно говоря, музыка изменила мое сознание в какой-то степени. Естественно, захотелось играть. Это такая очень концентрированная возможность и воздействовать на кого-то, и себя показать, и даже в каком-то смысле обрести себя, потому что в этот момент ты офигенный», — рассказывал актер в интервью газете «РАМТограф».

На занятие хоккеем Веселкина вдохновила суперсерия матчей между сборными СССР и Канады, прошедшая в 1972 году. Он вступил в команду московского клуба «Спартак» и играл за нее до 9-го класса. От профессионального спорта будущий артист отказался после серьезной травмы: во время тренировки сокомандник случайно ударил его клюшкой по голове, чуть не выбив глаз. После этого Алексей продал свое снаряжение и больше не возвращался на лед.

Однако надолго без дела Веселкин не остался, ведь на тот момент у него уже появилась новая страсть — актерское искусство. Впервые на кинопробы он попал еще в 7-м классе, причем по чистой случайности. Во время перемены подросток вместе с товарищами вышел поиграть в футбол, и в этот момент мимо проходила женщина с Киностудии имени Горького, отбиравшая детей для съемок. Поначалу она не обращала внимания на Алексея, но все его товарищи отказались от участия в проекте.

«Она так, уже от безысходности, по остаточному принципу: «Ну ты давай тогда». И всё. Я пришел на пробы, и после первого этюда меня сразу взяли», — рассказывал Веселкин.

После этого Алексей понял, что хочет связать свою жизнь со сценой. Во время прослушиваний он также познакомился с ребятами из театральной школы Щепкинского училища, которые порекомендовали ему поступать к ним. В 9-м классе Веселкин сменил место учебы и взялся за изучение основ актерского мастерства. Примерно в то же время он дебютировал в кино, получив эпизодическую роль в фильме «Поле перейти» (1976).

После выпуска из школы молодой артист поступил в Щукинское училище и окончил его в 1983 году. В том же году он начал работать в Центральном детском театре (совр. Российский академический молодежный театр — РАМТ), которому посвятил всю жизнь. Более чем за 40 лет службы он участвовал в нескольких десятках постановок, в том числе в «Горе от ума», «Проблеме», пушкинском «Выстреле», «Нюрнберге», «Алых парусах», «Береге утопии», «Короле Лире» и других.

Веселкин также режиссировал собственные театральные проекты, такие как спектакль «Волшебник изумрудного города» и концерт Rock’n’Roll Life. В 1987 году он стал лауреатом конкурса «Театральная весна», а в 1996 году получил почетное звание заслуженного артиста России.

Начиная с 1980-х годов Веселкин также регулярно появлялся на киноэкранах. В его фильмографии более 20 полнометражных картин и сериалов, среди которых «Два гусара» (1984), «Нужные люди» (1986), «Дискжокей» (1988), «Армавир» (1991), «Медики» (2001), «Не родись красивой» (2005–2006), «Всем скорбящим радость» (2013) и другие.

Параллельно Веселкин активно работал на телевидении и радио. В конце 1990–начале 2000-х годов он вел популярные передачи для детей и подростков: «Будильник», «Царь горы», «Детский час», «До 16 и старше». С 2011 года сотрудничал с каналом «Раз ТВ», где вел программы «Опять 25», «Балда» и «Проще говоря».

С 2008 по 2012 год Веселкин совместно с Верой Кузьминой вел шоу «Разум и чувства» на радиостанции «Маяк», а затем там же шоу «Программа П». В 2012 году его временно отстранили от вещания из-за скандала, вызванного неуместными шутками о больных муковисцидозом в одном из выпусков «Разума и чувств». Тем не менее в 2015 году артист вновь вернулся на радиостанцию уже как ведущий программ «Вера. Надежда. Алексей», «Сергей Стиллавин и его друзья» и «Хочу всё знать».

В 2021 году за вклад в развитие российской культуры и плодотворную деятельность в сфере искусства Веселкин получил благодарность президента РФ.

Алексей Веселкин — личная жизнь

Со своей супругой, актрисой Татьяной Ушмайкиной, Веселкин познакомился в 1988 году во время гастролей РАМТа в Югославии. Роман развивался стремительно, и после возвращения в Советский Союз влюбленные решили пожениться. В 1990 году у них родился сын, которого назвали Алексеем в честь отца, а в 2000 году на свет появилась его сестра Анастасия. Оба ребенка пошли по стопам родителей и связали свою жизнь с актерским искусством.

Алексей Веселкин — смерть

О смерти Веселкина 27 марта 2025 года сообщили в пресс-службе РАМТа. Артисту было 63 года.

«Алексея Алексеевича отличало не только яркое природное дарование, но и исключительная работоспособность, истинно творческий подход к каждой роли, предельно ответственное отношение к своему делу и к родному театру. <...> Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа», — говорится в публикации.

Как сообщил в своем Telegram-канале близкий друг Веселкина, теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, причиной смерти актера стал рак крови. По его словам, страшный диагноз Алексею поставили год назад, и всё это время он боролся с болезнью, надеясь вернуться к работе.

«Леша очень мужественно и с верой в победу с этим злом (раком. — Ред.) боролся. До последней недели говорил, что после очередной химии надо набираться сил и возвращаться к нормальной жизни. До последней недели хотел работать в эфире, хотя сил не было», — написал он.

Стиллавин также отметил, что Веселкин был «настоящим русским человеком», который любил свою Родину и не разделял позиции уехавших за границу артистов.