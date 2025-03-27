ФСБ опубликовала разговор украинского вербовщика RAND с российским военным

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России выявил схему, в рамках которой украинцы, представляясь сотрудниками американской организации RAND Corporation (признана нежелательной в РФ), вербуют российских военных. Ведомство 27 марта опубликовало разговор, в рамках которого злоумышленники применяют данную схему.

«Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦОС ФСБ России.

На видеокадрах опубликованы скрины переписок и аудиоразговор с неким Дмитрием. Сотрудник украинских спецслужб отметил, что его интересует информация о численности Вооруженных сил и военной технике.

Согласно данным ведомства, за сбор интересующей информации для злоумышленников гражданам РФ обещают якобы «достойное вознаграждение». Украинские вербовщики предпочтительно выбирают людей, которые связаны с военной службой. Они устанавливают контакты с гражданами РФ с помощью интернет-мессенджеров.

Уточняется, что RAND Corporation представляет собой экспертно-аналитическую организацию. Она занимается различными исследованиями, а также предоставляет консалтинговые услуги государственным учреждениям США, стран Европы, Среднего Востока и Азии.

Ранее, 10 марта, ЦОС ФСБ сообщил о раскрытии двух шпионов, которые работали в посольстве Британии в Москве. Сотрудникам ведомства удалось вычислить признаки разведывательно-подрывной работы против РФ.