Рябков указал на необходимость переговоров США и РФ по черноморской инициативе

России и США необходимо продолжить переговоры по черноморской инициативе и возможности отмены ограничений с российских банков из-за неопределенной реакции по договоренностям. Об этом 27 марта сообщил заместитель МИД РФ Сергей Рябков.

«[Реакция] была в самом общем плане. Есть необходимость в продолжении диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренности конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем», — приводит его слова ТАСС.

При этом Рябков добавил, что одним из пунктов на повестке по внутренним каналам Москвы и Вашингтона стоит также вопрос обмена заключенными.

«Это один из пунктов той двусторонней повестки дня, которую мы продолжаем отрабатывать по профильным каналам», — уведомил он.

Заместитель главы МИДа уточнил, что российская сторона не отрекалась от контактов с Западом, однако на данный момент стала получать сигналы о готовности к взаимному диалогу между государствами по различным инициативам.

В ходе переговоров 24 марта в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Позже, 25 марта, американский президент Дональд Трамп заявил в Белом доме, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.

Накануне доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков допустил в беседе с «Известиями», что создание черноморской инициативы может значительно улучшить экономическую ситуацию в РФ — смягчить санкционное давление. Также это откроет новые возможности для внешней торговли, особенно в сельскохозяйственном секторе.