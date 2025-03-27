В псковском «Птичьем дворике» родились двое козлят
Два разнополых козленка родились в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе. Новорожденным уже исполнилось шесть дней, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 27 марта.
«Мама по имени Зефирка их прятала, не давала даже сфотографировать. Молока у нее много, кушают хорошо, да и вообще крупненькие», — сказано в посте сообщества, цитату приводит Псковская лента новостей.
Ранее в марте сообщалось, что в Псковской области утвердили сроки весенней охоты. Сезон продлится с 5 апреля по 10 мая.