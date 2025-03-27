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Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул
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Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул

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Фото: Global Look Press/Bocharov Denis
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Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Соответствующий пост 27 марта он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что глава автономии была задержана нелегитимно и жестоко. Гуцул является матерью маленького ребенка, и на нее возложены обязанности по руководству Гагаузией, напомнил он.

По словам лидера блока «Победа», глава автономии всегда соблюдала судебные предписания, не имела ограничений в передвижении и не нарушала закон.

«Вся ответственность теперь лежит только на вас. Я надеюсь, что вы вернетесь в поле законности и прекратите это насилие над Евгенией Гуцул и над нашей хрупкой демократией», — заявил Шор, обращаясь к органам правопорядка.

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О задержании главы гагаузской автономии в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что политик должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, Гуцул задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр Молдавии, где сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

Гуцул 27 марта попросила президента России Владимира Путина повлиять на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также поддержать автономный статус Гагаузии. Она также заявила, что молдавские власти собираются ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и внешнее управление автономией.

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