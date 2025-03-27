Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Соответствующий пост 27 марта он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что глава автономии была задержана нелегитимно и жестоко. Гуцул является матерью маленького ребенка, и на нее возложены обязанности по руководству Гагаузией, напомнил он.

По словам лидера блока «Победа», глава автономии всегда соблюдала судебные предписания, не имела ограничений в передвижении и не нарушала закон.

«Вся ответственность теперь лежит только на вас. Я надеюсь, что вы вернетесь в поле законности и прекратите это насилие над Евгенией Гуцул и над нашей хрупкой демократией», — заявил Шор, обращаясь к органам правопорядка.

О задержании главы гагаузской автономии в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что политик должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, Гуцул задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр Молдавии, где сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

Гуцул 27 марта попросила президента России Владимира Путина повлиять на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также поддержать автономный статус Гагаузии. Она также заявила, что молдавские власти собираются ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и внешнее управление автономией.