В Ленобласти обокрали дом настоятеля храма
В Ленинградской области обокрали дом настоятеля храма в честь святых великомучениц Веры, Надежда, Любови и матери их Софии. Об этом в четверг, 27 марта, сообщает телеканал «78».
Участок пострадавшего находится в СНТ «Радужное» во Всеволожском районе. Накануне потерпевший обратился в полицию с заявлением.
По словам настоятеля, преступник смог сломать замок на входной двери. Видеонаблюдение на участке нет, однако грабитель оставил следы рук и обуви.
Общую сумму ущерба оценили в 83 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Известия» писали, что сына основателя концерна «Покровский» осудили за кражу урожая в Кущевке. Олег Чебанов получил 14 лет строгого режима и штраф в 155 млн рублей.