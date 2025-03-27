Замглавы Гагаузии Петров сообщил об обысках в правительстве автономии

Несанкционированные обыски начались в правительстве Гагаузии. Об этом 27 марта сообщил заместитель главы автономии Виктор Петров.

«При отсутствии какого-либо юридического документа <...> сегодня в кабинет исполкома прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию», — написал он в своем Telegram-канале.

Петров отметил, что правоохранители также не предоставили никакого постановления об изъятии. Эти действия являются злоупотреблением полномочиями органов следствия и органов правопорядка, подчеркнул замглавы Гагаузии.

Ранее, 25 марта, стало известно о задержании главы гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, где сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

Гуцул 27 марта попросила президента России Владимира Путина повлиять на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также поддержать автономный статус Гагаузии. Она также заявила, что молдавские власти собираются ввести чрезвычайное положение в Гагаузии и внешнее управление автономией.