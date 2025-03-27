Подмосковье вошло в тройку лидеров по выращиванию овощей в теплицах
Московская область поднялась на второе место в России по производству овощей защищенного грунта. Этому способствовала реализация проектов по созданию теплиц, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в четверг, 27 марта.
По итогам 2024 года в Подмосковье вырастили 129 тыс. т овощей. На сегодняшний день площадь зимних тепличных комплексов составляет 228,7 га.
Одним из крупнейших предприятий по производству овощей закрытого грунта в РФ является «ЭКО-культура». Агрохолдинг выращивает до 16 тыс. т свежей продукции ежегодно в теплицах на территории Воскресенска.
По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», в 2026 году в планах компании построить в регионе селекционно-семеноводческий центр. Там будут создавать новые сорта и гибриды. В объект вложат 12 млрд рублей, это позволит организовать 380 новых рабочих мест.
Ранее, в марте, сообщалось, что в Московской области в 2025 году построят восемь новых овощехранилищ. Новые объекты позволят повысить продовольственную безопасность и удержать цены на «борщевой набор», обеспечить импортозамещение картофеля.