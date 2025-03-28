Работодатели перечислили главные ошибки соискателей на собеседовании

По словам опрошенных работодателей, почти половина соискателей (47%) допускают ошибку, приходя на собеседование с полным равнодушием к предстоящим задачам. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», с которыми ознакомились «Известия» 28 марта.

Сразу за ними следуют 45% кандидатов, которые не ознакомились с деятельностью компании и спецификой вакансии. В то же время 42% опрошенных обращают внимание, если соискатель негативно отзывается о прошлой работе или начальнике. Опоздание на собеседование — распространенная ошибка, которую совершают 27% кандидатов.

Вместе с тем 17% соискателей испытывают трудности, отвечая на вопросы о своих достижениях, что вызывает подозрения у рекрутеров. Несоответствующий дресс-код — еще один промах у 16% кандидатов. Кроме того, 9% соискателей слишком увлекаются рассказом о своих хобби и личной жизни, забывая о главной цели собеседования.

При этом более половины рекрутеров (55%) рассказали, что считают неуместными личные вопросы от соискателей, нарушающие границы профессионального общения. Вопросы о сроках повышения зарплаты раздражают 32% специалистов по подбору персонала, а выяснение отношения компании к опозданиям и отгулам на первом собеседовании считают неуместным 31% респондентов.

К тому же работодатели отметили, что 19% соискателей приходят на собеседование, не понимая, на какую позицию претендуют. Вопросы о количестве конкурентов на вакансию считают неуместными 17% компаний. Столько же (17%) не понимают соискателей, которые не узнают о деятельности компании заранее.

Еще 15% участников исследования отметили, что не любят, когда кандидаты интересуются, насколько строго контролируется их присутствие онлайн в течение дня при удаленной работе, а 4% — когда их спрашивают о перспективах продвижения по карьерной лестнице.

Говоря о скрытых барьерах при найме, более половины компаний (54%) признались, что отдают предпочтение гражданам РФ. Четверть работодателей (24%) склонна выбирать мужчин на определенные позиции. При этом 20% респондентов делают ставку на опытных сотрудников старшего возраста, усложняя трудоустройство молодых специалистов. Еще 15% работодателей устанавливают жесткое требование о наличии высшего образования.

В то же время 11% компаний, наоборот, предпочитают женщин на некоторых должностях, а 10% работодателей делают ставку на молодых специалистов. И лишь 1% компаний признается в том, что знак зодиака кандидата играет роль при принятии решения о найме.

«При поиске рабочего персонала работодатели выделили топ-3 скрытых барьера: кандидат должен быть гражданином РФ, мужчиной и с опытом работы. При подборе линейного персонала компании делают ставку на молодежь с гражданством РФ и высшим образованием. А при найме руководителей среднего звена предпочтение отдают гражданам РФ с опытом и высшим образованием», — говорится в результатах исследования.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).